Стартовала серийная сборка электромобилей Evolute (видео)

В следующем году должны добавиться сварка и окраска кузовов, а пока работает лишь сборочная линия, обеспечивающая сход нового седана i-Pro каждые 8 минут.

Материалы по теме Еще одна модель российского Evolute? Первые фото

В Липецкой области запустили в серийное производство электромобили новой российской марки Evolute (Эволют). Первым в производство поступил электрический седан i-Pro, он же Dongfeng Aeolus E70. До конца текущего года в линейку должны добавиться кроссовер i-Joy (суть Fengon E3 EV, совместный продукт Dongfeng и Sokon) и минивэн i-Van, он же Dongfeng Forthing Lingzhi M5.

Завод «Моторинвест» способен выпускать до 100 000 электромобилей в год, и еще до конца текущего года планируется собрать около 2 тысяч машин. Сборка будет вестись в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) между «Моторинвестом», Минпромторгом и Липецкой областью. Согласно этому СПИК, в производство электромобилей за следующие 11 лет будет инвестировано 13 млрд рублей.

Помимо сборки на заводе «Моторинвест» будут выполняться сварка и окраска кузовов, однако эти цеха заработают лишь в следующем году. Пока функционирует лишь сборочная линия, на которой работает 150 человек, обеспечивающие сход новой машины каждые 8 минут, пишет сайт правительства Липецкой области. В видеосюжете «Вести — Липецк» показаны собранные кузова седанов — судя по всему, они входят в состав поставленных из Китая машинокомплектов.

Электромобили Evolute включены Минпромторгом в программу льготного автокредитования, действует повышенная скидка на приобретение — 35% от стоимости (но не более 925 000 рублей).

Материалы по теме Новая автомарка Skywell уже в России. Что о ней известно?

Электроседан i-Pro с габаритной длиной в 4680 мм (чуть длиннее Skoda Octavia), 150-сильным электродвигателем и запасом хода 420 км (по устаревшему циклу NEDC) будет доступен к заказу с октября по цене от 2 990 000 рублей без учета скидок. Дилеры Evolute в первое время будут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

Помимо участия в сборке Эволютов, Dongfeng везет в Россию премиальный кроссовер Voyah Free.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: Telegram-канал Evolute

Видео: YouTube / Вести Липецк