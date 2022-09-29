Назван еще один автомобиль, который можно купить с господдержкой

О седане, который будут производить в Липецкой области, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В марте 2022 года был подписан специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России, Липецкой областью и компанией «Моторинвест». По его условиям, компания «Моторинвест» запустила производство электромобиля I-Pro с тяговой батареей емкостью 53 кВт, запасом хода 420 км (по циклу NEDC), мощностью электродвигателя 150 л.с. и крутящим моментом 260 Нм.

После ухода иностранных производителей российский авторынок переживает непростые времена. Требуется разнообразить его ассортимент, и Минпромторг делает шаг в этом направлении — к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute. На модель I-Pro, как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в России, будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости, сообщил Денис Мантуров.

Благодаря внедрению этого проекта в Липецкой области появится около 1,3 тыс. рабочих мест, а бюджет получит дополнительные налоговые отчисления.

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Стоимость седана i-Pro, по предварительным данным, составит от 2 990 000 рублей. Считается, что основными покупателями станут таксомоторные компании. Автомобиль — это копия китайского Dongfeng Aeolus E70. Его длина — 4680 мм, примерно как у Hyundai Elantra и VW Jetta.

Также на предприятии запланирован выпуск кроссовера i-Joy, кросс-купе i-Jet и минивэна i-Van.