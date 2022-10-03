Проблемы рынка смазочных материалов обсудят на конференции

Международная конференция на эту тему состоится 28 октября 2022 года.

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В Москве в отеле «Балчуг» пройдет Международная конференция «Рынок смазочных материалов России — 2022». Организатором мероприятия выступила компания RPI.

Конференция будет посвящена смазочному рынку России в новой реальности, его проблемам и их решениям, возможностям как для поставщиков компонентов, так и для производителей смазочных масел. Участникам представят прогноз рынка масел и автомобильной техники и напомнят актуальные требования к различным продуктам.

В конференции уже подтвердили свое участие Газпром нефть, Татнефть, ТАНЕКО, Титан-СМ, Квалитет, Kerui Chemical, МИЦ ГСМ, LubriBase, Полиэфир, Аргус Лимитед Рус, SKY Chemicals, АЛРОСА, Северсталь, Челябинский металлургический комбинат, Мосгортранс, ЕВРОЦЕМЕНТ груп, Ролт Энерго Сервис, Росжелдорснаб-филиал ОАО «РЖД», СИБУР, Ролт Смазочные Материалы, АВТОВАЗ, КАМАЗ, Автодизель (ЯМЗ), РКЦ «Прогресс», Исследовательский холдинг «Ромир», B2X Consulting и другие ключевые игроки рынка.

Основными темами конференции станут:

Рынок техники и смазочные масла. Автомобильный рынок в новой реальности — марки, сегменты, тренды. Новые игроки на автомобильном рынке России и их требования к маслам и сервисным жидкостям. Рынок промышленного оборудования и индустриальные масла. Современная автомобильная техника в России и выбор масел. Экспорт готовых масел: география, логистика, маржинальность.

Автомобильный рынок в новой реальности — марки, сегменты, тренды. Новые игроки на автомобильном рынке России и их требования к маслам и сервисным жидкостям. Рынок промышленного оборудования и индустриальные масла. Современная автомобильная техника в России и выбор масел. Экспорт готовых масел: география, логистика, маржинальность. Масла и рецептуры. Новые и потенциальные поставщики присадок для смазочных масел. Базовые компоненты для российских условий — применимость, свойства, логистика. Пакеты присадок отечественного производства — показатели, испытания, перспективы.

Новые и потенциальные поставщики присадок для смазочных масел. Базовые компоненты для российских условий — применимость, свойства, логистика. Пакеты присадок отечественного производства — показатели, испытания, перспективы. Портрет потребителя в России в 2022 — потребности, возможности, сегментирование. Эффективность каналов продаж в розничном сегменте в новой реальности. В2В продажи смазочных материалов: онлайн vs традиционные продажи.

— потребности, возможности, сегментирование. Эффективность каналов продаж в розничном сегменте в новой реальности. В2В продажи смазочных материалов: онлайн vs традиционные продажи. Производители техники, требования к смазочным материалам и сервисным жидкостям. Технический уровень двигателей в 2022: какие требования актуальны? Трансмиссионные масла и пакеты присадок к ним: что ждет автопроизводитель? Антифризы: требования, свойства, испытания. ОЕМ-требования к загущенным маслам и возможности смазочной отрасли.

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По вопросам участия в Международной конференции «Рынок смазочных материалов России — 2022» можно обращаться по тел. +7 (495) 5025433 или по e-mail: [email protected]

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