Стало ясно, в каких городах России будут продавать автомобили Москвич

Прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию уже открыт.

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Автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 городах России, отмечается в сообщении пресс-службы предприятия, которое цитирует ТАСС.

С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию, отмечается в сообщении.

Дилерские центры появятся в следующих городах:

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Казань

Нижний Новгород

Челябинск

Самара

Ростов-на-Дону

Уфа

Омск

Красноярск

Воронеж

Пермь

Волгоград

Краснодар

Ижевск

Набережные Челны

Саратов

Ставрополь

Оренбург

Тюмень

Кемерово.

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Позже география дилерской сети будет расширяться с учетом планов по сборке автомобилей Москвич. Компания планирует создать развитую дилерскую сеть, способную оказывать высококачественное техобслуживание автомобилям бренда.

Поскольку на заводе в Москве также планируется выпуск электрокаров, то одним из требований к дилерам будет готовность «создать соответствующую инфраструктуру для их [автомобилей] демонстрации, продажи и обслуживания».

В июне этого года завод Renault официально стал «Москвичом».

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