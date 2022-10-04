Стало ясно, в каких городах России будут продавать автомобили Москвич — журнал За рулем

Стало ясно, в каких городах России будут продавать автомобили Москвич

Прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию уже открыт.

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Автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 городах России, отмечается в сообщении пресс-службы предприятия, которое цитирует ТАСС.

С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию, отмечается в сообщении.

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Дилерские центры появятся в следующих городах:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Нижний Новгород
  • Челябинск
  • Самара
  • Ростов-на-Дону
  • Уфа
  • Омск
  • Красноярск
  • Воронеж
  • Пермь
  • Волгоград
  • Краснодар
  • Ижевск
  • Набережные Челны
  • Саратов
  • Ставрополь
  • Оренбург
  • Тюмень
  • Кемерово.

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Позже география дилерской сети будет расширяться с учетом планов по сборке автомобилей Москвич. Компания планирует создать развитую дилерскую сеть, способную оказывать высококачественное техобслуживание автомобилям бренда.

Поскольку на заводе в Москве также планируется выпуск электрокаров, то одним из требований к дилерам будет готовность «создать соответствующую инфраструктуру для их [автомобилей] демонстрации, продажи и обслуживания».

Фото: Depositphotos

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