Стало ясно, в каких городах России будут продавать автомобили Москвич

Автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 городах России, отмечается в сообщении пресс-службы предприятия, которое цитирует ТАСС.
С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию, отмечается в сообщении.
Дилерские центры появятся в следующих городах:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Челябинск
- Самара
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Омск
- Красноярск
- Воронеж
- Пермь
- Волгоград
- Краснодар
- Ижевск
- Набережные Челны
- Саратов
- Ставрополь
- Оренбург
- Тюмень
- Кемерово.
Позже география дилерской сети будет расширяться с учетом планов по сборке автомобилей Москвич. Компания планирует создать развитую дилерскую сеть, способную оказывать высококачественное техобслуживание автомобилям бренда.
Поскольку на заводе в Москве также планируется выпуск электрокаров, то одним из требований к дилерам будет готовность «создать соответствующую инфраструктуру для их [автомобилей] демонстрации, продажи и обслуживания».
- В июне этого года завод Renault официально стал «Москвичом».
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
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