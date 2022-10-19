Эти машины ГИБДД останавливает чаще всего

Эксперт дал советы, как не привлекать к себе внимание инспекторов.

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Выделиться в толпе автомобильных собратьев — желание многих водителей. Но именно такие машины приковывают к себе внимание инспекторов ДПС.

Затонировали машину, затюнинговали и добавили большое количество наклеек — можете быть уверены, что мимо инспектора просто так не проедете.

Риск быть остановленным повышается, если у машины:

громкий выхлоп

грязный кузов

шины не по сезону

«А если на вашем автомобиле установлены не предусмотренные автопроизводителем силовые бамперы, багажники и лебедки, то частые встречи с сотрудниками ГИБДД практически предрешены», — заверил автоэксперт Егор Васильев в беседе с ПРАЙМ.

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