Эти машины ГИБДД останавливает чаще всего — журнал За рулем

Эти машины ГИБДД останавливает чаще всего

Эксперт дал советы, как не привлекать к себе внимание инспекторов.

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Выделиться в толпе автомобильных собратьев — желание многих водителей. Но именно такие машины приковывают к себе внимание инспекторов ДПС.

Затонировали машину, затюнинговали и добавили большое количество наклеек — можете быть уверены, что мимо инспектора просто так не проедете.

Эти машины ГИБДД останавливает чаще всего

Риск быть остановленным повышается, если у машины:

  • громкий выхлоп
  • грязный кузов
  • шины не по сезону

«А если на вашем автомобиле установлены не предусмотренные автопроизводителем силовые бамперы, багажники и лебедки, то частые встречи с сотрудниками ГИБДД практически предрешены», — заверил автоэксперт Егор Васильев в беседе с ПРАЙМ.

Фото: depositphotos

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