Эти машины ГИБДД останавливает чаще всего

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Выделиться в толпе автомобильных собратьев — желание многих водителей. Но именно такие машины приковывают к себе внимание инспекторов ДПС.
Затонировали машину, затюнинговали и добавили большое количество наклеек — можете быть уверены, что мимо инспектора просто так не проедете.
Риск быть остановленным повышается, если у машины:
- громкий выхлоп
- грязный кузов
- шины не по сезону
«А если на вашем автомобиле установлены не предусмотренные автопроизводителем силовые бамперы, багажники и лебедки, то частые встречи с сотрудниками ГИБДД практически предрешены», — заверил автоэксперт Егор Васильев в беседе с ПРАЙМ.
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