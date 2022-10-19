Уже скоро машину можно будет купить. В первое время модель будут собирать на китайских компонентах.

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На проходящем в Москве Международном автомобильном научном форуме (МАНФ-2022), организатором которого является ФГУП НАМИ, с докладом выступил главный конструктор КАМАЗа Марат Садыков. Как сообщает «Русский автомобиль», Садыков анонсировал выход на рынок первого серийного грузовика на электрической тяге в 2023 году.

Технические характеристики пока не уточняются. Но известно, что компоненты в первое время будут китайскими. Переход на собственные инверторы и моторы планируется с 2025 года, а на российские аккумуляторы Ренэра — в 2027-м. По данным источника, на КАМАЗе признают: то, что хочет производить Ренэра, пока уступает по параметрам существующим китайским аккумуляторам.