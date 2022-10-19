Volvo Group хочет продать свои российские активы

Один из ведущих мировых производителей грузовиков собирается избавиться от своего бизнеса в России — это будет полная или частичная продажа.

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Речь идет о сборочном заводе в Калуге мощностью 15 тысяч авто в год, заводах сварки и окраски кабин, а также четырех сервисных центрах шведской компании в разных регионах России. Напомним, калужский завод компании не работает с конца февраля.

В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения сотрудников», — цитируют «Ведомости» официального представителя компании.

Варианты развития событий пока прорабатываются различные: это может быть как частичная, так и полная продажа российского бизнеса. Возможно, покупателем станет дистрибьютор компании в одной из стран СНГ. Предполагается, что компания выйдет на сделку не позднее I квартала 2023 года.

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