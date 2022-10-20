Путин подписал приказ об упразднении Ростуризма

Решение принято «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма».

Материалы по теме Не остановился по требованию ВАИ: как накажут водителя

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В документе, опубликованном на Официальном портале правовой информации, указывается, что функции агентства передаются Минэкономразвития.

Созданный в 2004 году Ростуризм вплоть до 2018 года управлялся как раз Минэкономразвития, а в 2020 году был передан в прямое руководство правительства. Структуру возглавляла Зарина Догузова.

В правительстве курировать туризм продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточняет РБК. В Минэкономразвития считают, что упразднение Ростуризма повысит «эффективность реализации национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“.

Фото vk.com/doguzova_zv, http://publication.pravo.gov.ru/