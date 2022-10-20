Камеры не будут «искать» уклонистов — журнал За рулем

Камеры не будут «искать» уклонистов

МВД опровергло недостоверную информацию.

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МВД России заявило, что информация об использовании комплекса «Поток» и дорожных камер для поиска людей, уклоняющихся от частичной мобилизации, не соответствует действительности.

В ведомстве уточнили, что в базу данных «Потока» информация об автомобилях, чьи владельцы получили повестки, но не явились в военные комиссариаты, не вносилась.

«Информация о фиксации программно-аппаратным комплексом »Поток” государственных регистрационных знаков автомашин граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации, является “фейковой” и не соответствует действительности», — цитирует заявление пресс-службы МВД России Autonews.

Фото depositphotos.com, «За рулем»

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