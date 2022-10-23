Скидки отменяются: сэкономить на оплате через Госуслуги больше не получится — журнал За рулем

Скидки отменяются: сэкономить на оплате через Госуслуги больше не получится

Льготы перестанут работать со следующего года.

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Скидка в 30% через портал госуслуг на оплату госпошлин, в том числе на получение водительских прав и регистрационные действия с автомобилем, с 1 января 2023 года будет отменена.

Скидки ввели в 2015 году, чтобы стимулировать граждан обращаться в госорганы в электронной форме с использованием портала «Госуслуги».

Изначально эта мера планировалась как временная, до конца 2022 года. И поскольку никто с предложением о продлении не вышел, проект бюджета на следующий год сформирован уже с учетом отмены льготы, приводит комментарии Минфина РФ «Российская газета».

Фото: АГН «Москва»

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