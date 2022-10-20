Маршрут в обход Крымского моста будут использовать активнее

На переправе к четырем паромам добавили еще один, но два уже действующих ушли на техобслуживание…

19 октября в правительстве прошло заседание комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста. Заседание открыл заместитель председателя Марат Хуснуллин.

В настоящее время движение по левой части автодорожного моста осуществляется в обоих направлениях в штатном режиме. По мосту открыто движение для автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта организована паромная переправа в составе четырех паромов. Пока грузовики не поедут по мосту, необходимо увеличивать пропускную способность паромной переправы, а также активнее использовать альтернативный сухопутный маршрут для грузового транспорта», — цитирует Хуснуллина сайт правительства.

Напомним, сухопутный маршрут для грузовиков через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой был налажен 12 октября. Расстояние составляет 387 километров, время в пути — около 7 часов. Грузовики идут с сопровождением, в колонне.

Меж тем, 20 октября на Керченской переправе скопилось более 1000 большегрузов, сообщил Коммерсант. Ситуация в ближайшие дни может усугубиться из за ухудшения погоды.

Фото: Россавтодор