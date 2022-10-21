Директор завода «Москвич» рассказал, что и сколько здесь будут выпускать

Таким образом, он дополнил сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод запустят в декабре.

Столичный мэр считает, что завод станет центром электромобилестроения и для этого есть все необходимые компетенции.

Сейчас московское правительство опережающими темпами вводит в строй объекты зарядной инфраструктуры.

Завод находится в активной стадии подготовки к началу выпуска автомобилей.

Глава завода Дмитрий Пронин отметил в своем Телеграм-канале, что базовый партнер КАМАЗ будет помогать заводу технологическими и маркетинговыми решениями. Сначала совместно с коллегами завод займется крупноузловой сборкой машин, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства.

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В этом году из машинокомплектов соберут около 600 автомобилей, в том числе 200 электромобилей, в 2023-м — до 50 тыс. авто, из которых 10–20 тысяч будут с электродвигателем.

«Наша долгосрочная цель — создание с нуля нового современного российского городского электромобиля, который будет доступным, удобным и безопасным», — отметил Дмитрий Пронин.

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Фото: АГН «Москва»