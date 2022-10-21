СП может быть ликвидировано, а само нахождение Isuzu в РФ становится большим вопросом.

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Совместное предприятие «Соллерс» и японской компании Isuzu получило одобрение правительства на расторжение специнвестконтракта (СПИК) — руководство «Исузу Рус» и представитель Минпромторга уже подтвердили информацию, сообщает Коммерсант.

Планы в рамках контракта остались невыполненными — они предполагали, в частности, освоение легкого грузовика УАЗ City на платформе Isuzu N, а также локализацию крупных узлов, например двигателя. Стороны не воспользовались льготами, поэтому ничего не должны государству, замечает источник.

Завод «Исузу Рус», являвшийся СП «Соллерса» и Isuzu, работал в Ульяновске с 2012 года. Тут выпускались грузовики полной массой от 3,5 до 33 тонн и пикапы D-Max. За прошлый год предприятие выпустило 3,7 тысячи машин. Завод остановился весной 2022 года.

Фото: фирмы-производители