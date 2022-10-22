Разбил сердце? Разобью машину! Девушка жестко отомстила бывшему (видео)

После первой серии ударов ее увели, но она вернулась и разгромила автомобиль.

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В одном из дворов Уфы камеры наружного видеонаблюдения запечатлели довольно жестокую месть со стороны 21-летней девушки в адрес своего бывшего парня. Как пишут соцсети, он разбил ей сердце, за что она разбила его Volkswagen.

Отметим, что девушка оказалась чрезвычайно настойчивой — после первой серии сокрушительных ударов ее увели знакомые, однако она вернулась и закончила начатое. «Главная дорога» сообщает, что сначала парень написал на нее заявление, но вскоре забрал — родители девушки пообещали возместить ущерб.

Скриншот с видео vk.com