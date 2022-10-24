Почем переобуться? Траты россиян на шиномонтаж выросли — журнал За рулем

Почем переобуться? Траты россиян на шиномонтаж выросли

Спрос на услуги шиномонтажа традиционно возрастает в октябре-ноябре.

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Два раза в год шиномонтажные мастерские переходят чуть ли не на круглосуточный режим работы. Как отмечается в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс», за год стоимость затрат на «переобувку» автомобиля выросла на 14%.

Чек на замену резины в октябре, в среднем, составил 1277 рублей.

В исследовании отмечается, что при этом продажи услуг шиномонтажа в денежном выражении оказались на 2% ниже прошлогоднего уровня.

Аналитики напомнили, что спрос на услуги шиномонтажа традиционно колеблется в зависимости от сезонности, территориальной принадлежности и изменения погодных условий.

Фото: Depositphotos

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