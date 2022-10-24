За стояние в пробке водитель получил штраф

Умный комплекс посчитал, что хозяин оставил машину посреди дороги.

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Водитель, который стоял в московской пробке, получил за это штраф. Нарушение было зафиксировано мобильным комплексом фотовидеофиксации ЦОДД. Автомобиль передвигался на участке, где предусмотрено движение по одной полосе в каждую сторону, то есть, даже теоретически, встать там на машине негде.

Как сообщил водитель в интернет-сообществе «Синие ведерки» в ВК, ему пришло постановление о штрафе за «нарушение требования, предписанного дорожным знаком 3.27 Прил.1 к ПДД РФ». Автолюбитель и фотографии из постановления приложил.

Впрочем, в комментариях ниже ему ответили, что зона фиксации комплекса была скорректирована, а штраф отменен.

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва», vk.com/ru_vederko