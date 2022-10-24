«Золушка» за 5,7 млн рублей: на продажу выставлена уникальная Чайка

Таких автомобилей в СССР было выпущено всего 20.

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На продажу выставлен один из немногих сохранившихся экземпляров ГАЗ-13А Чайка. Горьковский автозавод выпустил всего 20 таких автомобилей, которые «несли службу» в Гараже особого назначения (ГОН).

Машина сошла с конвейера в 1968 году. На левой водительской стойке сохранился гоновский номер. Как отмечает продавец уникальной Чайки, за цвет передней решетки водители ГОНа называли машину «Золушкой».

Судя по пробегу, который указан в объявлении — тысяча километров, автомобиль больше стоял, чем ездил. Объем бензинового двигателя Чайки составляет 5,5 л, мощность — 195 л. с.

Заявленная цена на автомобиль — 5,7 млн рублей.

Фото: auto.ru