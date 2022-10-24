У российских дилеров Volkswagen появились китайские седаны VW Bora

Судя по озвученным ценам, у Lada Vesta может появиться серьезный конкурент.

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Фактически являющаяся версией европейской Jetta на платформе MQB, уже снятой в Старом свете с производства, но все еще выпускающаяся в Китае, модель Bora появилась в автосалоне у одного из московских дилеров марки Volkswagen.

Модель VW Bora в Китае производит по лицензии немецкого концерна автомобильный гигант FAW. Моторы: 1.5 атмо на 113 л.с. или 1.4 турбо на 150 л.с. Коробки: 6-диапазонная АКП или DSG. Оснащение довольно приличное: светодиодная оптика, климат-контроль, люк, обогрев зеркал, подушки и шторки безопасности, пишет Автовоз.

Летом модель прошла рестайлинг но в России оказалась дореформенная версия, уточняет источник. Цены в России — 2,5 млн рублей за версию с атмосферником, 2,6 млн — за турбированный вариант.