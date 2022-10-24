В Чечне начали выпускать ГАЗель Next — журнал За рулем

В Чечне начали выпускать ГАЗель Next

Будут делать грузовики, автобусы и другие машины с несколькими вариантами надстроек.

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Соглашение об организации сборки было подписано еще в июне на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а в конце прошлой недели пресс-служба ГАЗа сообщила о старте сборки ГАЗели Next в Аргуне. Новая сборочная линия добавила заводу «Чеченавто» 100 рабочих мест.

«Линия, которую мы смонтировали, универсальна, на ней можно собирать различные модификации автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок, а также школьные автобусы, кареты скорой помощи, технику для жилищно-коммунального хозяйства», — сказал управляющий директор ГАЗа Андрей Софонов.

Ранее ГАЗ активно присутствовал в регионе, но тогда все ограничивалось лишь поставками техники — коммерческих моделей и автобусов. После запуска производства ГАЗелей на «Чеченавто» руководство республики заявило о готовящемся создании автомобильного кластера и расширении модельного ряда — планируется местная сборка автобусов и установка на шасси ГАЗа надстроек из социальной сферы.

Напомним, до последнего времени «Чеченавто» работал лишь с АВТОВАЗом — например, в июне там перезапустили Гранту в антикризисной версии.

Фото: https://www.grozny-inform.ru/

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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (35)

ГАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.

Недостатки:

6 передачи и правда не хватает.

Комментарий:

советую авто

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