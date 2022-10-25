Чтобы проехать за шлагбаум, вам нужен пропуск — его якобы оформят после того, как вы продиктуете пришедший на телефон код…

Материалы по теме Новая автоподстава — как не стать жертвой? Совет эксперта

В столице зафиксирован новый способ мошенничества с банковскими картами. Как сообщает Baza, 11 октября жертвой мошенников стал курьер на автомобиле — ему поступил заказ, который нужно было доставить в закрытое медучреждение. Въезд в него лежал через шлагбаум.

Клиентка, сделавшая заказ, рассказала курьеру, как оформить пропуск для въезда: по ее словам, нужно дождаться СМС-сообщения с кодом, а затем продиктовать этот код ей по телефону.

Курьер так и сделал, но когда приехал на место, узнал, что никакого пропуска ему никто не оформлял. А затем обнаружил пропажу 35 тысяч рублей, выведенных с его карты тремя транзакциями примерно в то время, когда он называл код по телефону.

Откуда поступает СМС и как именно работает схема, на настоящий момент неясно. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. А всем, кто связан с частыми поездками по городу, остается проявлять повышенную осторожность.

Фото: unsplash.com