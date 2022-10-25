Готовы пересесть на машину из Азии? Вероятно, это ваше будущее

Ввоз «правого руля» в Россию вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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С января по сентябрь через таможни Дальнего Востока в Россию поступило более 120 тысяч автомобилей, сообщает АБН. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года — тогда через дальневосточные пункты ввезли всего около 80 тысяч машин.

Сейчас в отдельные дни оформляется до 700 автомобилей в день, пишет источник со ссылкой на начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.

«В пиковые дни оформляется до 700 автомобилей в день», — рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин в ходе пресс-конференции во Владивостоке.

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