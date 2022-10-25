Кандидат в водители вместо прав получил штраф

Современный гаджет сыграл с ним злую шутку.

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Миниатюрная камера, вмонтированная в пуговицу, не помогла кандидату в водители сдать экзамены на права. С помощью шпионского гаджета он рассчитывал получить подсказку от своих сообщников.

Но нервное поведение молодого человека насторожило инспекторов ГИБДД. Заподозрив неладное, они проверили экзаменуемого и обнаружили «электронного помощника».

Кандидату в водители было предъявлено обвинение в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 45 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Фото: «За рулем» и кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»