Кандидат в водители вместо прав получил штраф — журнал За рулем

Кандидат в водители вместо прав получил штраф

Современный гаджет сыграл с ним злую шутку.

Материалы по теме
Российские машины Evolute — начались продажи

Миниатюрная камера, вмонтированная в пуговицу, не помогла кандидату в водители сдать экзамены на права. С помощью шпионского гаджета он рассчитывал получить подсказку от своих сообщников.

Но нервное поведение молодого человека насторожило инспекторов ГИБДД. Заподозрив неладное, они проверили экзаменуемого и обнаружили «электронного помощника».

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Кандидату в водители было предъявлено обвинение в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 45 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Фото: «За рулем» и кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»

Наше новое видео
3 искренних заблуждения при перевозке детей
50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР
Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров214
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: