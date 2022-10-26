Уже пора! Автомобилистов призвали начать менять резину

В Центральной полосе России отмечены ночные заморозки.

Автоэксперты призывают владельцев авто записываться на шиномонтаж уже сейчас, не дожидаясь очередей. Температура в Средней полосе России, по прогнозам синоптиков, уже установилась на привычных осенних отметках +5...+8 градусов, а ночные заморозки делают дорогу опасной.

«Я думаю, что, в принципе, если не дожидаться очередей, то пора уже и переобуваться. Не ждать, когда среднесуточная температура будет +8. Надо заранее привыкнуть к тому, как ведут себя шипы (привыкнуть. — Ред.) на дороге, когда она еще не совсем вся ледяная», — рассказал руководитель общественного движения «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев РИА Новости.

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