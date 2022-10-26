Названа дата, когда РФ покинут все иностранные бренды (из тех, кто собирается) — журнал За рулем

Названа дата, когда РФ покинут все иностранные бренды (из тех, кто собирается)

В восьмом пакете санкций против России, в частности, оговаривается, что Еврокомиссия разрешает разморозить активы российских компаний, чтобы завершить международные контракты.

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Таким образом, например, Daimler сможет цивилизованно закрыть совместное предприятие с КАМАЗом и получить какую-то выгоду, а не просто передать активы — как произошло в случае с Renault, АВТОВАЗом и НАМИ.

Все операции должны быть завершены до 7 января 2023 года, рассказывает Youtube-канал «Авто Новости Плюс». Так что компаниям, планирующим уход из РФ, нужно уложиться в этот срок или принять иное решение — остаться на российском рынке.

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26 октября стало известно, что Mercedes-Benz передает активы своему дилеру «АВТОDOM», детали не разглашаются.

Фото: depositphotos.com

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