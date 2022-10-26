Докатился до суда: электросамокатчик выиграл дело против ГИБДД — журнал За рулем

Докатился до суда: электросамокатчик выиграл дело против ГИБДД

Расходы на адвокатов многократно превысили размер штрафа, но для истца это было делом принципа.

Материалы по теме
Штрафы круче, запретов больше: важные изменения для водителей 2022–2023

Житель Новосибирска Александр Шахаев сумел доказать в суде, что имеет право раскатывать на электросамокате без водительского удостоверения. Именно его отсутствие инспекторы ГИБДД посчитали нарушением ПДД и выписали молодому человеку штраф в размере пяти тысяч рублей.

По логике инспекторов, если самоходное средство имеет большую мощность, его спокойно можно приравнять к мопеду, а вот на управление им уже нужны права. Владелец самоката доказывал обратное, мол, и мощность не та (ее ограничивают на заводе-изготовителе), да и электросамокаты не подходят ни под одну из категорий участников дорожного движения.

Несколько месяцев Александр доказывал в суде свою правоту и вот, наконец, вышел оттуда победителем: штраф с него сняли, сообщает «Россия 24».

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Наше новое видео
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей
50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров214
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: