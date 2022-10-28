Дизайнер украсил переднюю часть своего Ford Mustang Mach-E зубами из пенокартона — так, что получилась настоящая пасть.

Интересное оформление автомобиля на Хэллоуин предложил Райан Макманус, специалист дизайн-студии D-Ford, сотрудничающей с компанией Ford в области дизайна. Идею ему подсказала жена, оформлявшая школьный конкурс, пишет motor1.

Если вы последуете примеру дизайнера, следует учесть, что положить в «пасть» конфеты получится только в том случае, если в ней нет двигателя. Ведь показанный на фото Mustang Mach-E — это электромобиль с передним багажником.

Однако свое «пугающее» предназначение такое украшение выполнит в любом случае — зубы здорово выглядят, легко снимаются, а вырезаются по приложенному трафарету.

Фото: Ryan McManus/личная соцсеть, Vitaliy Mitrofanenko