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Интересное оформление автомобиля на Хэллоуин предложил Райан Макманус, специалист дизайн-студии D-Ford, сотрудничающей с компанией Ford в области дизайна. Идею ему подсказала жена, оформлявшая школьный конкурс, пишет motor1.
Если вы последуете примеру дизайнера, следует учесть, что положить в «пасть» конфеты получится только в том случае, если в ней нет двигателя. Ведь показанный на фото Mustang Mach-E — это электромобиль с передним багажником.
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Однако свое «пугающее» предназначение такое украшение выполнит в любом случае — зубы здорово выглядят, легко снимаются, а вырезаются по приложенному трафарету.
Фото: Ryan McManus/личная соцсеть, Vitaliy Mitrofanenko