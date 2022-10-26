Электрогрузовик от «Урала»: автозавод заявил об амбициозных планах

Новую перспективную технику показали на испытательном полигоне.

В линейке автомобилей автозавода «Урал» скоро пополнение: сейчас ведется разработка полностью электрического грузовика, без двигателя внутреннего сгорания. Запас хода без подзарядки составит до 300 км.

Третьей моделью станет автомобиль с водородным двигателем, рассказал главный конструктор по коммерческой технике Антон Акимов.

Первая «ласточка» в разрабатываемой линейке — электрогрузовик Урал с гибридной силовой установкой. Запаса электрической энергии тяговых батарей на данном образце хватает на 100 км пути.

Если возможность подключиться к электросети отсутствует, подзарядить батареи и двигаться дальше еще 400–500 км можно за счет бортового генератора, сообщает пресс-служба «Урала».

Фото: Урал