Вплоть до лишения прав: ГИБДД напомнила о распространенном нарушении — журнал За рулем

Вплоть до лишения прав: ГИБДД напомнила о распространенном нарушении

Этим страдают автомобилисты в крупных городах.

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В ПДД прописаны строгие наказания для тех водителей, кто не пропускает транспортные средства с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. А между тем, такое нарушение может грозить крупным штрафом.

«Согласно ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, штраф на сумму от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления на срок от трех месяцев до года будет применено к водителю, который допустит данное нарушение», — говорится на официальном сайте ГИБДД.

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Стоит отметить, что водитель должен пропускать далеко не каждый автомобиль с включенными проблесковыми маячками: преимущество имеют лишь машины, где одновременно включены не только специальные световые сигналы, но и звуковые.

Фото: depositphotos.com, «За рулем»

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