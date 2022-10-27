Электронные СТС: в чем подвох? — журнал За рулем

Электронные СТС: в чем подвох?

На сегодняшний день оформлено более 9,5 млн QR-свидетельств на авто.

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Цифровизация регистрационных действий ГИБДД пока не вышла на ожидаемый уровень.

Так, в сентябре прошлого года стартовало тестирование электронного СТС. Сегодня в приложении на сайте госуслуг содержится 9,5 млн электронных свидетельств, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минцифры.

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Однако называть их полноценным самостоятельным документом преждевременно: предъявить его сотруднику ГИБДД можно, но вот обязанности иметь при себе бумажное СТС с водителя никто не снимал. В ПДД положение об электронной версии документа до сих не появилось.

Фото: За рулем

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