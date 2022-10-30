Поздравляем с Днем автомобилиста!

По традиции в России его отмечают сегодня, в последнее воскресенье октября.

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В России сегодня отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. Хотя праздник этот давно перерос уже в нечто большее — его считают своим все автомобилисты нашей страны.

История праздника началась с 1 октября 1980 года, когда президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик издал указ «О праздничных и памятных днях», который, в числе прочего, предписывал учредить в СССР в последнее воскресенье октября День автомобилиста (который был более известен как День водителя).

В то время, являясь административными единицами СССР, все Советские Социалистические Республики отмечали День автомобилиста вместе, но после распада Союза ситуация изменилась.

Некоторые республики перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а где-то и вовсе упразднили.

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В России же День работников автомобильного транспорта отмечают каждый год. Профессия водителя до сих пор остается одной из самых массовых. Без каждодневного труда этих людей и их преданности профессии невозможна повседневная жизнь городов и их жителей. День автомобилиста празднуют не только водители, но и огромная армия тех, кто причастен к созданию и обслуживанию автомобиля: автослесари, инженеры, автодизайнеры и т.д. Вместе с профессионалами День автомобилиста отмечают и все автолюбители.

«За рулем» поздравляет всех наших читателей и желает хороших и ровных дорог, приветливых и всегда готовых прийти на помощь соседей по потоку, и чтобы автомобиль никогда не подводил.

В России существует и еще один родственный праздник — День военного автомобилиста, который отмечается ежегодно 29 мая.

А сколько водителей готовы доверить управление своим автомобилем? Ответ тут.

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Фото: @ermako_artem

