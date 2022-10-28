Таможенникам разрешили блокировать движение автотранспорта

Приказ Федеральной таможенной службы вступает в силу 7 ноября.

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С 7 ноября таможенникам по всей России разрешено останавливать автотранспорт грузоподъемностью свыше 3,5 тонн вне зон таможенного контроля. Ранее такое право они могли применять лишь в отдельных субъектах РФ.

Также приказ Федеральной таможенной службы определен порядок действий мобильной таможенной группы при остановке грузовиков. Проводить проверку документов и груза таможенник должен с применением видеорегистратора.

А если водитель попытается скрыться от мобильной группы, то сотрудникам таможни разрешается применить специальные средства для блокировки дальнейшего движения такого транспортного средства, сообщает «Парламентская газета».

Фото: ctu.customs.gov.ru