Таможенникам разрешили блокировать движение автотранспорта — журнал За рулем

Таможенникам разрешили блокировать движение автотранспорта

Приказ Федеральной таможенной службы вступает в силу 7 ноября.

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С 7 ноября таможенникам по всей России разрешено останавливать автотранспорт грузоподъемностью свыше 3,5 тонн вне зон таможенного контроля. Ранее такое право они могли применять лишь в отдельных субъектах РФ.

Также приказ Федеральной таможенной службы определен порядок действий мобильной таможенной группы при остановке грузовиков. Проводить проверку документов и груза таможенник должен с применением видеорегистратора.

А если водитель попытается скрыться от мобильной группы, то сотрудникам таможни разрешается применить специальные средства для блокировки дальнейшего движения такого транспортного средства, сообщает «Парламентская газета».

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Фото: ctu.customs.gov.ru

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