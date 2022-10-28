Особые номера: что кроется за буквами на знаках некоторых авто — журнал За рулем

Особые номера: что кроется за буквами на знаках некоторых авто

Большинство машин с такими номерными знаками сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать.

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Номерные знаки могут многое рассказать о владельце машины. Во всяком случае, особые номера точно.

Так, номера серии АМР 97 указывают, что автомобиль находится в ведении Госдумы, Правительства, Совета Федерации, руководства ФСО, СК РФ или Прокуратуры РФ. Машины с такими «неприкасаемыми» номерами сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать.

Привилегированными также являются номера с обозначением ЕКХ 97: они приписаны к автопарку Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Но на сегодняшний день серия номеров ЕКХ уже отменена. Также к «списанным» можно отнести номера серии ХКХ 77, которые ранее принадлежали ФСБ.

Серии СКР 197 и СКР 199 действующие и находятся в распоряжении СК РФ.

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Машины с номером из серии ССС 77 принадлежат службам спецсвязи и другим подобным организациям. У Налоговой, ГОХРАНа и ГУИНа — автомобили с кодом ССС 99.

Управлению делами президента РФ отдана большая часть серий АОО 77, ВОО 77, МОО 77 и СОО 77, сообщает Allcarz.

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