В Иркутской области нетрезвый водитель на Москвиче пытался скрыться от полиции.

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На странное поведение автомобилиста пожаловались жители Черемхово, а когда полиция обнаружила машину и попробовала ее остановить, она лишь прибавила ходу. Создав несколько опасных ситуаций в городе, Москвич вылетел на проселок и направился к федеральной трассе.

Инспекторы несколько раз пытались образумить нарушителя через громкоговорители, но тщетно. В итоге прострелили два колеса — и только тогда остановили.

Водителем оказался лишенный прав и прежде неоднократно судимый гражданин. От медосвидетельствования «гонщик» отказался.

Составлено несколько административных протоколов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД Медиа. Злополучный Москвич помещен на штрафстоянку.

Фото: скриншот с видео МВД МЕДИА