За управление автомобилем «на механике» можно получить штраф

Вот в какой ситуации это реально.

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Большинство автошкол сегодня предлагает курсантам обучение на автомобилях или с механической, или с автоматической коробкой передач. На последних, естественно, легче научиться водить и сдать на права.

Только вот если водитель, в правах которого стоит отметка «АТ» (Automatic Transmission), со временем захочет пересесть на авто с МКП, он должен знать, что это нарушение статьи 12.7 КоАП.

Данное нарушение квалифицируется как управление транспортным средством водителем, который не имеет на это права. Наказывается оно штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, напоминает портал «Новые автомобили».

Фото: depositphotos.com