«Китайцы» побили еще один рекорд в России — вы будете удивлены — журнал За рулем

«Китайцы» побили еще один рекорд в России — вы будете удивлены

Бренды из КНР суммарно имеют в России больше дилерских центров, чем компании, представляющие какую-либо другую страну.

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Да что там, даже совокупные показатели «европейцев», традиционно являвшиеся рекордными в РФ, теперь смещены на вторую строчку.

К середине октября китайских автосалонов в РФ было 830 штук, причем 90 из них — это новые, открывшиеся в последние три месяца, пишет «Автостат». А европейских — всего 811, за минусом 20 центров с середины июля.

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Из «китайцев» больше всего автоцентров у Chery — 165 дилеров. Не так уж далеко от бренда-лидера — отечественная Lada (около 300 дилеров по всей стране).

Фото: Unsplash

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