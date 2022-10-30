Скандал в Санкт-Петербурге: киношники занимают парковки и ругаются с жителями

Прежде жильцы просто убирали сигнальные ленты и парковались, но теперь им физически не дают останавливаться у своих домов.

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Организаторы киносъемок вызвали негодование жителей на улице Верейской в Санкт-Петербурге. Один из жильцов близлежащего дома заснял видео, в котором он пытается поговорить с представителями съемочной группы.

Автор видео утверждает, что околодомовые территории регулярно занимают вагончики киношников, которые еще и огораживаются сигнальной лентой. Никаких разрешений на это представители киноиндустрии не предъявляют, отмечает «Главная дорога».

Раньше они вели себя культурно и просто просили убрать машину при необходимости, а теперь не дают парковаться, физически закрывая проезд, говорит раздосадованный гражданин.

Фото: скриншот с видео VK

Видео: паблик «Главная дорога» ВКонтакте