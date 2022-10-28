В Россию приехали «заменители» Hyundai Creta

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Дилеры нашли замену популярным и недорогим Hyundai Creta и Renault Kaptur: в продаже появились кроссоверы Chevrolet Tracker. Привозят их из Казахстана, где автозавод «СарыаркаАвтоПром» наладил производство из китайских комплектующих.
Автомобили были приобретены за границей частными лицами, но продаются через автосалоны, в том числе и через бывшие официальные марки Chevrolet. При этом дилеры обещают гарантию на купленные у них машины.
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Цены у дилеров на Chevrolet Tracker в России варьируются от 1,6 до 2,2 млн рублей, пишет Quto.
Фото: СарыаркаАвтоПром