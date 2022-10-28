В Россию приехали «заменители» Hyundai Creta

Кроссоверы Chevrolet Tracker поставляются в страну по «серому» импорту.

Материалы по теме В России начали выпускать новинку — НИВушку

Дилеры нашли замену популярным и недорогим Hyundai Creta и Renault Kaptur: в продаже появились кроссоверы Chevrolet Tracker. Привозят их из Казахстана, где автозавод «СарыаркаАвтоПром» наладил производство из китайских комплектующих.

Автомобили были приобретены за границей частными лицами, но продаются через автосалоны, в том числе и через бывшие официальные марки Chevrolet. При этом дилеры обещают гарантию на купленные у них машины.

Цены у дилеров на Chevrolet Tracker в России варьируются от 1,6 до 2,2 млн рублей, пишет Quto.

Фото: СарыаркаАвтоПром