Nokia нашла покупателя на свой бизнес в России — журнал За рулем

Nokia нашла покупателя на свой бизнес в России

После закрытия сделки компания прекратит все свои операции в РФ, а персонал перейдет к новому владельцу.

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Nokian Tyres продаст «Татнефти» свои российские предприятия. Сегодня компании подписали соответствующее соглашение, говорится в сообщении компании. После одобрения сделки финская компания завершит все свои операции в России.

Ожидаемая цена продажи — 400 млн евро.

О сворачивании бизнеса в России Nokian Tyres заявила летом 2022 года.

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В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в РФ, а на долю России и Азии приходилось около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

Финская компания работала в России с 2005 года.

Фото: Nokian

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