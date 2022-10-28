Nokia нашла покупателя на свой бизнес в России

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Nokian Tyres продаст «Татнефти» свои российские предприятия. Сегодня компании подписали соответствующее соглашение, говорится в сообщении компании. После одобрения сделки финская компания завершит все свои операции в России.
Ожидаемая цена продажи — 400 млн евро.
О сворачивании бизнеса в России Nokian Tyres заявила летом 2022 года.
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В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в РФ, а на долю России и Азии приходилось около 20% чистых продаж Nokian Tyres.
Финская компания работала в России с 2005 года.
Фото: Nokian