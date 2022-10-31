Топ-5 самых дешевых кроссоверов из Китая: от 1,3 млн рублей

Китайские SUV пытаются «заместить» ушедшие европейские марки.

Материалы по теме У Chery новый кроссовер и новый автомат — ждем в России

Внимание российских потребителей все больше притягивают автомобили из Китая: при неплохих технических характеристиках явным плюсом китайских авто становится цена.

Самым доступным кроссовером с механической КП, продающимся в России, можно считать JAC S3, стартовая цена на который начинается от 1,3 млн рублей.

Среди наиболее дешевых кроссоверов с АКП в России — FAW Besturn X80. Его цена в базовой комплектации — 1,5 млн рублей.

Ценник на Besturn X40 2020 года за последние два месяца вырос, сейчас его можно купить по цене 1,6 млн рублей.

Давно вышедший на российский рынок Chery Tiggo 4 стоит от 1,7 млн рублей.

А самый дорогой кроссовер в топ-5 портала «Автоновости дня», DongFeng DFM 580, сейчас предлагается за минимальную цену в 1,93 млн рублей.

Фото: Wu Yi / Unsplash