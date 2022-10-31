Топ-5 самых дешевых кроссоверов из Китая: от 1,3 млн рублей

Внимание российских потребителей все больше притягивают автомобили из Китая: при неплохих технических характеристиках явным плюсом китайских авто становится цена.
Самым доступным кроссовером с механической КП, продающимся в России, можно считать JAC S3, стартовая цена на который начинается от 1,3 млн рублей.
Среди наиболее дешевых кроссоверов с АКП в России — FAW Besturn X80. Его цена в базовой комплектации — 1,5 млн рублей.
Ценник на Besturn X40 2020 года за последние два месяца вырос, сейчас его можно купить по цене 1,6 млн рублей.
Давно вышедший на российский рынок Chery Tiggo 4 стоит от 1,7 млн рублей.
А самый дорогой кроссовер в топ-5 портала «Автоновости дня», DongFeng DFM 580, сейчас предлагается за минимальную цену в 1,93 млн рублей.
Фото: Wu Yi / Unsplash