За что грозит штраф до 100 тысяч при управлении снегоходом

Получение прав на это мототранспортное средство обязательно.

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Для управления снегоходом не подойдут права с любыми открытыми категориями. Любителям «побороздить снежные просторы» вне дорог общего пользования придется получить удостоверение тракториста-машиниста подкатегории АI.

Обучение можно пройти в подразделении Гостехнадзора очно или дистанционно. После сдачи экзамена на теорию и вождение УТМ выдадут сроком на 10 лет.

А вот за отсутствие такого документа севшему за руль снегохода грозят серьезные штрафы — от 5 до 15 тысяч рублей. За нетрезвое вождение на снегоходе можно лишиться прав по такому же принципу, как и в случае пьяной езды на автомобиле.

За повторное нарушение для лишенных права управления транспортным средством наказание составит от 50 до 100 тысяч рублей, напоминает РБК.

Фото: Depositphotos / «За рулем»