Сравнили, насколько различаются цены у Весты двух поколений

Сейчас в автосалонах можно встретить Весту двух поколений: дореформенную, производство которой в Ижевске в этом году было завершено, и новую Vesta NG, сборка которой на данный момент переносится на завод АВТОВАЗа в Тольятти.
Посетитель одного из автосалонов опубликовал в сообществе «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022» фото двух универсалов Vesta SW — старого и нового, оба с вариатором и набором допов от дилера.
Машина старого образца стоит 1 275 520 рублей, а обновленная — 1 533 120 рублей.
Правда, судя по фото и аннотациям, комплектации все же различаются, да и уточнять цены (выглядящие слишком оптимистично) рекомендуется в отделе продаж.
Официально же цены на Vesta NG еще не объявлены. Перезапуск сборки машин в Тольятти ожидается в марте 2023 года.
Фото: АВТОВАЗ / Алексей Афиногенов