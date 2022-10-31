Сравнили, насколько различаются цены у Весты двух поколений — журнал За рулем

Сравнили, насколько различаются цены у Весты двух поколений

Своего рода кросспойнт возник у официальных дилеров Lada.

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Сейчас в автосалонах можно встретить Весту двух поколений: дореформенную, производство которой в Ижевске в этом году было завершено, и новую Vesta NG, сборка которой на данный момент переносится на завод АВТОВАЗа в Тольятти.

Посетитель одного из автосалонов опубликовал в сообществе «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022» фото двух универсалов Vesta SW — старого и нового, оба с вариатором и набором допов от дилера.

Сравнили, насколько различаются цены у Весты двух поколений

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Машина старого образца стоит 1 275 520 рублей, а обновленная — 1 533 120 рублей.

Правда, судя по фото и аннотациям, комплектации все же различаются, да и уточнять цены (выглядящие слишком оптимистично) рекомендуется в отделе продаж.

Официально же цены на Vesta NG еще не объявлены. Перезапуск сборки машин в Тольятти ожидается в марте 2023 года.

Фото: АВТОВАЗ / Алексей Афиногенов

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