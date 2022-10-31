Владельцы этих машин больше всех грубят на дороге

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Стало известно, на владельцев каких марок авто больше всего жалуются автомобилисты. Сервис «Мои Штрафы» опросил около 1,5 тысяч человек, 39,6% из которых считают, что максимальное количество автохамов — среди владельцев BMW.
На втором месте (35,6%) владельцы Lada, на третьем (29,4%) — Mercedes-Benz. А вот максимальное количество штрафов, по данным источника, собирают владельцы Subaru (27,3%). Mercedes-Benz и BMW вошли в топ-3 и по этому показателю.
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Самое частое нарушение — превышение скорости (94% респондентов). Дальше, с большим отставанием — несоблюдение знаков и парковка в неположенном месте.
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