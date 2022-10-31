Как работают цифровые приборы на новой Весте NG - видео

Веста NG, которую ожидает перезапуск сборки в Тольятти в марте 2023 года, будет выпускаться в нескольких комплектациях.

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Сейчас предметом особого интереса является наиболее дорогая из них, в которой у отечественного автомобиля обещаются цифровая приборная панель и мультимедийный экран в виде вертикального планшета.

В начале года в Ижевске таких машин успели сделать совсем немного, и информация о них обрывочна. В конце октября, вслед за недавно опубликованными фотографиями салона тестового автомобиля в топ-версии, появилось видео, показывающее работу цифровой «приборки» и «планшета».

В сентябре 2022 года президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что после переезда производства из Ижевска в Тольятти Веста NG будет полностью соответствовать показанному в феврале презентационному образцу.

Фото и видео: Avtograd News / VK