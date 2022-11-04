«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России

«Космический» вездеход «Шаман» готовы отдать за 15,5 млн рублей.

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На сайте продаж автомобилей появился необычный экземпляр — вездеход «Шаман», который благодаря уникальным характеристикам используют в Роскосмосе для встреч космонавтов.

Несмотря на всю свою громоздкость (его длина —6,4 м, высота — 2,5 м, масса — 4,8 т), машине разрешено передвижение по дорогам общего пользования со скоростью 70 км/ч. Она также может плавать со скоростью 7 км/ч за счет гидравлического гребного винта.

Мощность 6-литрового двигателя составляет 180 л. с. Аналогичный вездеход был участником знаменитого шоу Top Gear.

Приобрести такой отечественный вездеход можно за 15,54 млн рублей, сообщает продавец.

Фото: с сайта avito.ru