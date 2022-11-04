«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России — журнал За рулем

«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России

«Космический» вездеход «Шаман» готовы отдать за 15,5 млн рублей.

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На сайте продаж автомобилей появился необычный экземпляр — вездеход «Шаман», который благодаря уникальным характеристикам используют в Роскосмосе для встреч космонавтов.

Несмотря на всю свою громоздкость (его длина —6,4 м, высота — 2,5 м, масса — 4,8 т), машине разрешено передвижение по дорогам общего пользования со скоростью 70 км/ч. Она также может плавать со скоростью 7 км/ч за счет гидравлического гребного винта.

«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России

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Мощность 6-литрового двигателя составляет 180 л. с. Аналогичный вездеход был участником знаменитого шоу Top Gear.

Приобрести такой отечественный вездеход можно за 15,54 млн рублей, сообщает продавец.

«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России

«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России

«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России

Фото: с сайта avito.ru

«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России

«Космический» вездеход «Шаман» готовы отдать за 15,5 млн рублей.

«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России - фото 1368535«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России — фото 1368540«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России — фото 1368538«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России — фото 1368539«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России
«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России

«Космический» вездеход «Шаман» готовы отдать за 15,5 млн рублей.

«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России - фото 1368535«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России — фото 1368538«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России — фото 1368539«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России — фото 1368540«Герой» шоу Top Gear выставлен на продажу в России
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