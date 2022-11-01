В России раскупили почти все авто с автоматами. Когда будут новые?

На АВТОВАЗ пока рассчитывать не приходится, а у остальных брендов практически закончились складские запасы.

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За три квартала 2022 года в РФ продали 293 тысячи новых машин (легковых и коммерческих) с различными типами автоматической коробки передач. Это на 77% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Лидирующий в списке популярных машин с АКП Kia Rio разошелся тиражом 19,3 тысячи «автоматических» версий — это меньше на 66% в сравнении с прошлым годом.

У остальных участников рынка ситуация похожая, ведь дилеры просто распродают складские остатки. Особенно ярко это видно по премиум-сегменту, где в ходу преимущественно АКП: такие машины уже практически исчезли из продажи.

Ситуацию поправят китайские бренды —с их массовым приходом доля машин с АКП снова начнет расти, пишет ЦСН со ссылкой на данные «Открытия Авто». Однако произойдет это не раньше 2023 года.

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