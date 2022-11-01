Россияне ринулись в автосалоны — что они покупают? — журнал За рулем

Россияне ринулись в автосалоны - что они покупают?

Внезапный рекорд: в последнюю октябрьскую неделю в России было продано наибольшее количество автомобилей за последние семь месяцев.

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А именно, российские автодилеры продали 11 546 машин за неделю, тогда как ранее в этом году недельные продажи ни разу не переваливали за 11 тысяч авто, сообщает «Автостат».

Каждый четвертый купленный автомобиль — это Lada Granta, на ее долю пришлось 2875 сделок в автосалонах. Второе место — Haval Jolion (920 шт.), третье и четвертое — Niva Legend (671 шт.) и Niva Travel (659 шт.), а замкнул Топ-5 Chery Tiggo 7 Pro — 540 купленных за неделю машин.

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Фото: Depositphotos

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