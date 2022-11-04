Зачем включать кондиционер зимой: советы эксперта

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У многих сложился стереотип, что кондиционер в автомобиле — исключительно для лета. Однако специалисты уверены, что периодически в холодное время года его стоит включать, для профилактики.
Для поддержания работоспособности кондиционера достаточно будет 10 минут раз в неделю. Это поможет сохранить смазку деталей компрессора, тем самым продлевая ресурс кондиционера.
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Эксперты предупреждают, что при сильном минусе за бортом включать систему лучше в отапливаемом паркинге. Например, в торговом центре или теплом гараже, советует РБК.
В случае, если пренебрегать этим правилом, можно по весне «попасть» на ремонт кондиционера.
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