Машину продал, а штрафы приходят: что делать в такой ситуации

Прекратить регистрацию можно дистанционно.

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«Доверяй, но проверяй» — таким девизом не лишне будет руководствоваться при продаже автомобиля. Нередки случаи, когда машина продана, а прежнему владельцу продолжают приходить штрафы, да еще и транспортный налог начислят со временем.

Это значит, что новый хозяин автомобиля не зарегистрировал его в ГИБДД, на эту процедуру отводится 10 дней.

Чтобы не платить лишнее, необходимо через сервис госуслуг подать заявление о прекращении регистрации, приложив скан договора купли-продажи. Регистрация будет приостановлена, пока новый владелец не оформит автомобиль на себя, разъясняется на портале «Госуслуги».

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин