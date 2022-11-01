ГИБДД начала ловить нарушителей необычным способом — журнал За рулем

ГИБДД начала ловить нарушителей необычным способом

Знаете, кто такие «призраки»? Те, кто уверены, что для камер видеофиксации они невидимы.

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В Тюменской области инспекторы ГИБДД нашли оригинальный способ борьбы со злостными нарушителями ПДД. Дело в том, что ряд автовладельцев передвигались по дорогам с так называемыми архивными номерами, не зарегистрированными в ГИБДД, сообщает sitv.ru.

Предполагалось, что это помогает избежать штрафов с камер. Однако снимки с камер уличного наблюдения, запечатлевшие машины этих автомобилистов, полицейские выложили в соцсети, а владельцев автомобилей объявили в розыск.

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Самым злостным нарушителем стал водитель Лексуса с незарегистрированными номерами — он накопил 90 штрафов за превышение скорости, выезд за стоп-линию и за движение по полосе, предназначенной для автобусов.

Также в рассмотрении еще несколько «призраков» с десятками штрафов. Их маршруты ГИБДД теперь отслеживают по камерам, чтобы в дальнейшем задержать и призвать к закону.

Фото: Евгений Епанчинцев /ТАСС

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