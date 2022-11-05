Как продать машину и не попасть на налог: варианты есть

Доход от продажи автомобиля облагается в нашей стране налогом в размере 13%. Но есть законные способы этого избежать, рассказали на портале Объясняем.рф.
В первую очередь следует учесть, что под налогообложение попадает именно доход — то есть разница между ценой покупки и ценой продажи. Если автомобиль продан по той же цене, за которую куплен, или дешевле, то налог не начислят.
Не нужно платить налог и в том случае, если автомобиль был в собственности более трех лет.
Унаследованный или подаренный близким родственником автомобиль тоже не подлежит налогообложению, если его продавать.
Не возьмут налог и с дохода, полученного от продажи машины дешевле чем за 250 тыс. рублей.
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